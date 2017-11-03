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Жителям Левобережья Мариуполя советуют запастись водой

3.11 в 09:42

Пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ» сообщает о том, что в связи с производством аварийно-восстановительных работ по переподключению водовода Д 820 мм, выполняемых подрядной организацией за средства областного бюджета, по ул. Панфилова, 145 (водопроводная насосная станция №5) будет прекращена подача холодной воды с 15-00 3 ноября  до 8-00 4 ноября

В то время воды не будет во всем Левобережном районе города.  Просим жителей произвести необходимый запас воды.

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2017-11-03 09:42:00
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