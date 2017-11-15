Жителям неподконтрольных территорий Донбасса хотят выплачивать пенсию без оформления справки переселенца

В Украине хотят упростить процедуру оформления пенсии жителям неподконтрольных территорий. Авторы соответствующего законопроекта предлагают отменить оформление справки переселенца для получения выплат.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука: «Есть инициатива, и я ее абсолютно поддерживаю, разорвать связь между статусом вынужденно перемещенного лица и возможностью получать пенсии. Любой пенсионер, который живет на неконтролируемой территории, должен иметь возможность после пересечения линии соприкосновения обратиться в определенные банковские учреждения государственных банков. После прохождения верификации человек должен получить свою честно заработанную годами пенсию».

По словам Туки, оформление справки переселенца только приводит к коррупции. «В конце концов, мы своими неуклюжими действиями породили огромную коррупционную махину, которая заключается в том, что люди, которые живут на неконтролируемых территориях, чтобы получить статус вынужденно перемещенного лица, платит мелкие, но постоянные взятки работникам социальной службы на местах, которые, все прекрасно зная, понимая, выдают жителям "липовые" справки за определенную мзду, после этого начинается постоянно действующая процедура верификации. Чтобы проходить время от времени эту верификацию, люди также каждый раз платят дань», - рассказал Георгий Тука.