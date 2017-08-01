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Жителям Приморского района Мариуполя активно рассказаывают о преимуществах перехода от ЖЭКов в ОСМД

1.08 в 19:57

В Приморском районе Мариуполя оказывают поддержку и информационную помощь жителям, желающим перейти в ОСМД. Встречи по месту жительства и консультации проводят представители Приморской райадминистрации при поддержке управления по вопросам развития ОСМД и ОО «Совет председателей ОСМД». Людям разъясняют преимущества перехода от ЖКП к объединению совладельцев многоквартирных домов.

Одна из таких встреч состоялась с жильцами домов №12 и №14 на улице Кронштадтской. Мариупольцам рассказали, что создание ОСМД позволит провести бесплатное благоустройство двора, ремонт одного конструктива, а также получить возможность участия в программе мини-проектов, где от 50 до 90% затрат ложится на городской бюджет. Еще одна существенная разница в том, что ЖКП и управляющие компании  – налогооблагаемые структуры, а ОСМД освобождены от налогов. Это, в свою очередь, позволяет экономить средства. 

Председатель Приморской районной администрации Геннадий Семенихин сообщил, что в районе организованы 15 инициативных групп для организации ОСМД, а 67 домов уже выходят из управления ЖКП.

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2017-08-01 19:57:00
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