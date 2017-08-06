Ужасная автокатастрофа в Турции
6.08 в 11:08
В Турции 5 августа на трассе Стамбул-Самсун произошла серьёзная автокатастрофа – пассажирский автобус на скорости вылетел с дороги, перевернулся и отлетел с шоссе на несколько метров.
Об этой жуткой автокатастрофе сообщил портал Рoliteka. Согласно предварительной информации, в результате аварии погибло 5 человек, получивших несовместимые с жизнью травмы. Ещё 30 человек с травмами госпитализировали.
На данный момент причины ДТП не установлены. На месте происшествия работают правоохранители.
По уточнённым данным, число погибших возросло до 6 человек, а раненых – до 35 людей. Погиб водитель автобуса и 5 пассажиров.
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2017-08-06 11:08:00
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