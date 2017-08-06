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Жуткая жара по всему миру бьёт рекорды

6.08 в 10:23

Небывало жаркая погода донимает не только Украину, но и страны Европы. Так, на территории стран Южной и Восточной Европы с самых первых дней августа установилась аномальная жара.

По данным Европейской сети метеослужб Eumetnet, необычайно высокая температура царит в Черногории, ряде регионов Италии, Словении, Румынии, Черногории, Хорватии, Польше, Боснии и Герцеговине, пишет  DW.

К примеру, в Боснии и Герцеговине объявлено чрезвычайное положение – там на уровне 42 градусов держится температура уже четвёртый день. В Италии, в частности, под Неаполем, метеорологической службой министерства обороны страны зафиксирована температура более 50 градусов.

В Испании, Франции, Македонии, Болгарии, Греции, Венгрии объявлен оранжевый уровень опасности. В Украине аналогичная ситуация. Но слова синоптика Натальи Диденко вызывают оптимизм.

С понедельника на значительной части территории нашей страны ожидается ослабление жары, но мариупольцам придётся потерпеть ещё несколько дней, к нам природа покажет свою благосклонность несколько позднее. Да и спад температуры ожидается не столь значительным, примерно до 26-28 градусов на несколько дней, а затем вновь ожидается повышение до 30 градусов.

Но нынешних температурных рекордов больше не ожидается.

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2017-08-06 10:23:00
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