Зинченко: в выходные пропуск грузовых поездов на Мариуполь снизился до минимума

В минувшую субботу пропуск грузовых поездов по перегону Камыш-Заря – Волноваха под Мариуполем снизился до минимальных показателей – 13 поездов в сутки. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил гендиректор комбината им. Ильича Юрий Зинченко.

«Очередной провал на железнодорожном фронте – в прошлые сутки через Камыш-Зарю пропустили 13 грузовых поездов, - написал он. - А уже в эти сутки пропустили состав порожних вагонов собственников СНГ на ст. Зачатьевскую, хотя всем известно, что количество входящих груженых иностранных вагонов в адрес предприятий Мариуполя значительно превышает количество отгруженных с Мариуполя, т.е. грузоотправителей со ст. Зачатьевская можно обеспечить порожними из Мариуполя».

Как следствие – на комбинате им. Ильича уже снизилось производство чугуна. Таким образом, даже при наличии заказов, контрактов на поставку необходимого сырья и свободных производственных мощностей производство невозможно поднять из-за нестабильного пропуска необходимого сырья через ж/д перегон.

Юрий Зинченко призывает: «Очень надеюсь, что новоназначенный глава УЗ Евгений Кравцов правильно расставит приоритеты, не может полумиллионный промышленный город быть постоянным заложником организационных проблем внутри ж/д монополии».