Зря боялись: в Мариуполе матч с «Карпатами» прошел без происшествий

Как сообщалось ранее, вчера, 13 августа, на мариупольском стадионе «Ильичевец» в рамках УПЛ прошел матч со львовскими «Карпатами». Напомним, ранее соперники не хотели ехать в прифронтовой город из-за якобы отсутствия гарантий безопасности, но в последний момент «львы» согласились сыграть с «Мариуполем» и в итоге потерпели поражение со счетом 0:3.

При этом в пресс-службе областного главка полиции сообщают, что игра прошла без грубых нарушений правопорядка. На стадионе дежурили не только правоохранители, но и военнослужащие и сотрудники СБУ.

Всего за порядком во время футбольного матча следило более 400 силовиков.