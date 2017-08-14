Зря боялись: в Мариуполе матч с «Карпатами» прошел без происшествий
14.08 в 11:02
Как сообщалось ранее, вчера, 13 августа, на мариупольском стадионе «Ильичевец» в рамках УПЛ прошел матч со львовскими «Карпатами». Напомним, ранее соперники не хотели ехать в прифронтовой город из-за якобы отсутствия гарантий безопасности, но в последний момент «львы» согласились сыграть с «Мариуполем» и в итоге потерпели поражение со счетом 0:3.
При этом в пресс-службе областного главка полиции сообщают, что игра прошла без грубых нарушений правопорядка. На стадионе дежурили не только правоохранители, но и военнослужащие и сотрудники СБУ.
Всего за порядком во время футбольного матча следило более 400 силовиков.
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2017-08-14 11:02:00
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14.08 в 11:38